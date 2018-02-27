В вагоне поезда «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили скрытые радиодетали

Во время осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на третьей полке пассажирского купе под постельным комплектом обнаружил коробку, в которой находились радиодетали: лампа накаливания коммутаторная - около 1000 шт. и розетка соединительная - около 20 шт.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 52-летний гражданин Украины.
Сейчас обнаруженные радиодетали изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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