На Сумщине задержали бандитов, которых искали житомирские правоохранители Двух ранее судимых граждан, подозреваемых в совершении на территории Житомирщины ряда ограблений и убийства, задержали сотрудники Конотопского отдела полиции совместно с коллегами с Житомирщины.

Задержанные - ранее судимые жители Полтавской области. Первый, 30-летний мужчина, трижды судим за кражи и побои. Его 43-летний сообщник имеет 4 судимости за кражи. До недавнего времени вместе отбывали наказание в Конотопском исправительном центре. Освободившись, на протяжении нескольких месяцев «успели» совершить на территории Житомирской области убийство и несколько ограблений, в следствии чего и были объявлены в розыск.

Когда работники Конотопского отдела полиции получили оперативную информацию, что подозреваемые прибыли на территорию района, на их поиск был задействован весь личный состав местного отдела полиции. Присоединились и оперативники местного исправительного центра и сотрудники криминальной полиции с Житомирщины.

Принятыми мерами разыскиваемых «вычислили» и поздно вечером задержали в центре города.

Сейчас подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений доставлены на Житомирщину для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.