За выходные на Сумщине раскрыли 7 наркопреступлений

Патрулируя улицы города Сумы, в поле зрения полиции попали сразу несколько местных жителей. Мужчины при появлении полицейских начинали подозрительно себя вести. Некоторые меняли направление движения, другие - пытались быстро обойти правоохранителей или перейти на другую сторону дороги, а некоторые из них - копошился в карманах, пытаясь что-то скрыть. Всех их остановили и проверили. Как оказалось, мужчинам от 22 до 40 лет, у всех при личном досмотре вещей и одежды правоохранители проявляли свертки с марихуаной, амфетамином и наркотическим средством «Альфа-соль».
Других «любителей» наркотиков обнаружили в Ахтырском, Конотопском и Середина-Будском районах. 32-летнего ахтырчанина уличили в хранении амфетамина, а 39-летнего жителя Конотопа и 30-летнего жителя Середина-Будского района в хранении марихуаны. По подсчетам полиции у них изъяли около 30 граммов наркотиков.
Изъятые вещества работники полиции направили на экспертное исследование. А в отношении всех фигурантов открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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