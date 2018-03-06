В Сумах горело студенческое общежитие (видео) Во время ликвидации пожара в студенческом общежитии спасатели вывели из опасной зоны на улицу 17 человек.

Сегодня, 26 марта, в 12:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Замостянская в городе Сумы возник пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й, 2-й Государственных пожарно-спасательных части и автолестница группы специальной пожарной техники.

На момент прибытия пожарных было установлено, что из окон 5-го этажа выходит густой дым. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель. Существовала угроза распространения огня на коридор и другие комнаты. Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек. Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы, удалось вывести их из опасной зоны на улицу.

Параллельно со спасением людей проводилась ликвидация пожара. В 12:31 его локализовали, в 12:41 - ликвидировали. Всего к тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.