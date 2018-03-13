После пожаров в СумГУ спасатели провели учения в общежитии педуниверситета

По тактическому замыслу, в 9-этажном общежитии на пятом этаже из-за короткого замыкания электросети в кабинете для самоподготовки студентов произошел пожар. Образовалось сильное задымление, которое распространилось на верхние этажи здания.
Администрация заведения организовала эвакуацию людей из общежития. На тушение прибыли отделения дежурных караулов 1-й, 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей и группы специальной пожарной техники.
На месте организовали оперативные участки, которые сосредоточили свои действия на спасении людей, ликвидации пожара и защите соседних этажей. Также спасатели развернули штаб пожаротушения для координации работы подразделений.
При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в здании были обнаружены два человека, которых вывели из опасной зоны на улицу. Непосредственную ликвидацию пожара организовали с двух сторон - из середины здания и с улицы с помощью автолестницы. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение одну из автоцистерн установили на пожарный гидрант, расположенный рядом с общежитием.
Совместными усилиями всех подразделений удалось локализовать возгорание, предотвратив переброску огня на соседние помещения и этажи, и ликвидировать пожар. Всего в операции было привлечено 20 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Подводя итоги учений организаторы отметили, что они были плановые, однако последние пожары, произошедшие 26 марта в общежитии СумГУ внесли коррективы в их подготовку. Поэтому объектом проведения учений пожара было избрано одно из крупнейших общежитий педагогического вуза, в котором круглосуточно находится около 150 человек. Поскольку ликвидация чрезвычайных происшествий на таких объектах требует четкого отработки действий работников заведения, спасателей и служб взаимодействия, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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