Главам квартальных комитетов в Сумах увеличили размер материального поощрения Главы квартальных комитетов будут получать материальное поощрение в увеличенном размере.

Такое решение приняли депутаты городского совета, согласовав во время очередной сессии 28 марта проект решения «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 2 декабря 2015 № 27-МР «Об утверждении Программы организации деятельности глав квартальных комитетов кварталов частного сектора города Сумы и финансового обеспечения их работы на 2016-2018 годы и Положение о материальном поощрении и премировании председателей квартальных комитетов частного сектора города Сумы» (с изменениями)».

Согласно одному из приложений документа, размер материального поощрения глав квартальных комитетов составлять в среднем от 500 до 800 гривен. В прошлом году эти цифры достигали от 300 до 600 гривен.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры города, размер премирования зависит от количества жителей, приходящегося на квартальный комитет.

Всего на сегодня по городу насчитывается 68 квартальных комитетов. Однако два из них пока не имеют глав.