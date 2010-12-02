Главам квартальных комитетов в Сумах увеличили размер материального поощрения

Такое решение приняли депутаты городского совета, согласовав во время очередной сессии 28 марта проект решения «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 2 декабря 2015 № 27-МР «Об утверждении Программы организации деятельности глав квартальных комитетов кварталов частного сектора города Сумы и финансового обеспечения их работы на 2016-2018 годы и Положение о материальном поощрении и премировании председателей квартальных комитетов частного сектора города Сумы» (с изменениями)».
Согласно одному из приложений документа, размер материального поощрения глав квартальных комитетов составлять в среднем от 500 до 800 гривен. В прошлом году эти цифры достигали от 300 до 600 гривен.
Как сообщили в департаменте инфраструктуры города, размер премирования зависит от количества жителей, приходящегося на квартальный комитет.
Всего на сегодня по городу насчитывается 68 квартальных комитетов. Однако два из них пока не имеют глав.
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