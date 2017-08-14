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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:50279

Сумская теннисистка отличилась в Харькове

26-31 марта в Харькове проходил теннисный турнир «Кубок ХТЗ» 1 категория ФТУ U-14.

Воспитанница Сумской «Теннисной академии» Елизавета Костюк в паре с Марией Засенко (Киев) завоевала «серебро», в одиночном разряде дошла до полуфинала, то есть поделила третье место.

Спорт Теннис

По тематике

Сумская теннисистка отличилась в столице
25.11.2017 08:41

Сумская теннисистка отличилась в столице

20.11-24 ноября в Киеве проходил турнир «МТА АРЕНА OPEN» по теннису среди взрослых (1 категория ФТУ)....

В Сумах разыграли осенний кубок Теннисной академии
23.11.2017 09:19

В Сумах разыграли осенний кубок Теннисной академии

21-22 ноября на стадионе «Авангард» провели турнир по теннису «Осенний кубок ТА»....

В Сумах закрыли летний теннисный сезон
02.10.2017 17:42

В Сумах закрыли летний теннисный сезон

30 сентября – 1 октября прошло закрытие летнего сезона ТА-2017....

В Сумах провели открытый чемпионат города по теннису
05.09.2017 09:24

В Сумах провели открытый чемпионат города по теннису

2-3 сентября на кортах Теннисной академии прошел Открытый чемпионат Сум по теннису....

Сумская теннисистка стала мастером спорта в 14 лет
14.08.2017 16:20

Сумская теннисистка стала мастером спорта в 14 лет

В воскресенье в Буче завершился чемпионат Украины по теннису....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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