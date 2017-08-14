Сумская теннисистка отличилась в Харькове 26-31 марта в Харькове проходил теннисный турнир «Кубок ХТЗ» 1 категория ФТУ U-14.

Воспитанница Сумской «Теннисной академии» Елизавета Костюк в паре с Марией Засенко (Киев) завоевала «серебро», в одиночном разряде дошла до полуфинала, то есть поделила третье место.