Сумская теннисистка отличилась в Харькове

Воспитанница Сумской «Теннисной академии» Елизавета Костюк в паре с Марией Засенко (Киев) завоевала «серебро», в одиночном разряде дошла до полуфинала, то есть поделила третье место.
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