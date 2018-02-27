В Сумах снова засветились «Восходящие звездочки» 27-29 марта в Сумах проходил тринадцатый по счету турнир по индорхоккею «Восходящие звездочки».

Игры среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. проходили на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо». За медали боролись 12 команд из Украины и Беларуси.

После группового турнира в финал женского турнира вышли две сумские команды «Сумчаночка» и «Украиночка». По ходу матча «Сумчаночка» имела преимущество в два мяча, но соперницы сумели сравнять счет. В итоге команды забили друг другу по 10 (!) мячей. Победителя определяли в серии буллитов. Здесь Фортуна была на стороне «Украиночки», которая и получила главный трофей турнира. Бронзовые медали получили девушки из сумского «Динамо», которые победили команду из Полтавы.

Среди команд юношей победу праздновали воспитанники шосткинской хоккейной школы КДЮСШ «Барса». Сумские «Козаки» заняли второе место, а белорусы из ХК «Минск» увозят «бронзу».