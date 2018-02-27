Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:02253

В Сумах снова засветились «Восходящие звездочки»

27-29 марта в Сумах проходил тринадцатый по счету турнир по индорхоккею «Восходящие звездочки».

Игры среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. проходили на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо». За медали боролись 12 команд из Украины и Беларуси.

После группового турнира в финал женского турнира вышли две сумские команды «Сумчаночка» и «Украиночка». По ходу матча «Сумчаночка» имела преимущество в два мяча, но соперницы сумели сравнять счет. В итоге команды забили друг другу по 10 (!) мячей. Победителя определяли в серии буллитов. Здесь Фортуна была на стороне «Украиночки», которая и получила главный трофей турнира. Бронзовые медали получили девушки из сумского «Динамо», которые победили команду из Полтавы.

Среди команд юношей победу праздновали воспитанники шосткинской хоккейной школы КДЮСШ «Барса». Сумские «Козаки» заняли второе место, а белорусы из ХК «Минск» увозят «бронзу».

Спорт Восходящие звездочки Индорхоккей

По тематике

Шосткинские хоккеисты стали третьими в Украине среди 10-летних
14.03.2018 08:42

Шосткинские хоккеисты стали третьими в Украине среди 10-летних

Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2008-09 г.р. проходил 9-11 марта в Виннице....

Юные сумские хоккеистки стали вторыми в Украине среди 14-летних
07.03.2018 13:33

Юные сумские хоккеистки стали вторыми в Украине среди 14-летних

1-3 марта в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р....

Сумские хоккеисты отличились на Винничине
06.03.2018 17:47

Сумские хоккеисты отличились на Винничине

Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2004-05 г.р. прошел в Калиновке Винницкой области....

Юные сумские хоккеистки отличились в Минске
01.03.2018 10:00

Юные сумские хоккеистки отличились в Минске

23-25 февраля в Минске проходил международный турнир по индорхоккею памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина среди юношей и девушек 2002-2003...

Сумчанки вывели сборную Украины на четвертое место в мировом рейтинге
27.02.2018 13:10

Сумчанки вывели сборную Украины на четвертое место в мировом рейтинге

Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг сборных команд по индорхоккею....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.