В Конотопе попрощались с погибшим в АТО Андреем Кривичем (видео)

Сегодня, 30 марта, в Конотопе состоялось прощание с Андреем Андреевичем Кривичем, 1999 года рождения, добровольцем тактической группы «Сапсан» Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор», который погиб вечером 27 марта на Светлодарской дуге от пули снайпера, сообщает Цензор.НЕТ.
Андрей Кривич в течение нескольких лет ездил на арт-хутор «Обирок» на фестиваль, где помогал в организации мер безопасности. В 2016 году проходил обучение по военной подготовке. Учился в Сумском педагогическом университете. Мечтал стать военным психологом. У него остались родители, младшие брат и сестра.
Конотоп встретил погибшего добровольца Андрея Кривича. Погибшего героя колонна автомобилей сопровождала через весь город до самого дома.
Похоронная процессия выдвигается на кладбище: погибшего добровольца провожали стоя на коленях.
Прощание с Андреем Кривичем на кладбище.
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