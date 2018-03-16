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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе попрощались с погибшим в АТО Андреем Кривичем (видео)

С погибшим на Светлодарской дуге 19-летним воином «Правого сектора» Андреем Кривичем простились в Конотопе.

Сегодня, 30 марта, в Конотопе состоялось прощание с Андреем Андреевичем Кривичем, 1999 года рождения, добровольцем тактической группы «Сапсан» Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор», который погиб вечером 27 марта на Светлодарской дуге от пули снайпера, сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Кривич в течение нескольких лет ездил на арт-хутор «Обирок» на фестиваль, где помогал в организации мер безопасности. В 2016 году проходил обучение по военной подготовке. Учился в Сумском педагогическом университете. Мечтал стать военным психологом. У него остались родители, младшие брат и сестра.

 

Конотоп встретил погибшего добровольца Андрея Кривича. Погибшего героя колонна автомобилей сопровождала через весь город до самого дома.

 

Похоронная процессия выдвигается на кладбище: погибшего добровольца провожали стоя на коленях.

 

Прощание с Андреем Кривичем на кладбище.

Общество Андрей Кривич Конотоп Похороны АТО

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