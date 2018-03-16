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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:355843

Часть Ахтырки из-за паводка ушла под воду

Весенним половодьем подтоплено часть Ахтырки. На помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.

Первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть Ахтырской полиции сразу после часу ночи. По словам людей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

«По тревоге немедленно был поднят весь личный состав нашего подразделения, - комментирует ситуацию начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько. - Главной нашей задачей было не допустить в таких сложных условиях смерти или травматизма людей, обеспечить безопасное движение на автодорогах и общественный порядок, при этом исключив любую возможность мародерства или краж».

Работники полиции на плавсредствах, вместе со спасателями, патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия. Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местные гостиницы и здание горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, «скорой помощи» и горисполкома. Спасательные работы продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как сообщают в Ахтырском горсовете, вечером 1 апреля в результате выхода талой воды через верх плотины залито значительную территорию города Ахтырка.

Службами города в течение ночи проводилась эвакуация жителей города из помещений, расположенных вдоль русла реки Ахтырки. Работы продолжаются.

Общество Ахтырка Паводок

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