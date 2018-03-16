Из-за паводка в Ахтырке обесточены 10 трансформаторных подстанций Паводок подтопил дома людей вблизи рек, вышедших из берегов в городе Ахтырке.

По требованию Управления ГСЧС Украины в Сумской области специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» были вынуждены обесточить 10 трансформаторных подстанций в районном центре, которые расположены в прибрежных зонах местных рек. Временно без электроэнергии оказались 968 бытовых потребителей электрической энергии - жителей Ахтырки. Спасатели проводят эвакуацию жителей домов, которые оказались в зоне стихийного бедствия.

Во избежание поражения электрическим током людей, специалисты филиала «Ахтырский РЭС» обследуют электрооборудование, которое может быть подтоплено и повреждено в результате прохождения паводка и в случае необходимости обесточивают его.

ПАО «Сумыоблэнерго» напоминает, как вести себя в случае обнаружения поврежденного электрооборудования:

- не прикасайтесь оборванных проводов и не приближайтесь к ним ближе чем на 8 метров;

- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы электрооборудования;

- срочно сообщите о повреждении в колл-центр энергокомпании: 0800300247 (круглосуточно и бесплатно) или 0542659659;

- организуйте охрану места обрыва провода до приезда энергетиков.