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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57195

Из-за паводка в Ахтырке обесточены 10 трансформаторных подстанций

Паводок подтопил дома людей вблизи рек, вышедших из берегов в городе Ахтырке.

По требованию Управления ГСЧС Украины в Сумской области специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» были вынуждены обесточить 10 трансформаторных подстанций в районном центре, которые расположены в прибрежных зонах местных рек. Временно без электроэнергии оказались 968 бытовых потребителей электрической энергии - жителей Ахтырки. Спасатели проводят эвакуацию жителей домов, которые оказались в зоне стихийного бедствия.

Во избежание поражения электрическим током людей, специалисты филиала «Ахтырский РЭС» обследуют электрооборудование, которое может быть подтоплено и повреждено в результате прохождения паводка и в случае необходимости обесточивают его.

ПАО «Сумыоблэнерго» напоминает, как вести себя в случае обнаружения поврежденного электрооборудования:

- не прикасайтесь оборванных проводов и не приближайтесь к ним ближе чем на 8 метров;

- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы электрооборудования;

- срочно сообщите о повреждении в колл-центр энергокомпании: 0800300247 (круглосуточно и бесплатно) или 0542659659;

- организуйте охрану места обрыва провода до приезда энергетиков.

Общество Ахтырка Паводок ПАО «Сумыоблэнерго»

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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