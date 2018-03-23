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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24201

На Сумщине за убийство дали 7 лет тюрьмы

К 7 годам лишения свободы осужден житель Середина-Буды, который нанес своему приятелю смертельный удар.

Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры доказана вина 37-летнего местного жителя, который одним ударом биты лишил жизни своего приятеля.

Событие произошло 10 января 2017 года. Обвиняемому позвонила его знакомая и сообщила, что ей угрожают физической расправой какие-то люди. Мужчина схватил биту и пошел к знакомой. Лиц, угрожали, мужчина не застал, но на столе стояла бутылка алкоголя. После длительного застолья обвиняемый остался у женщины ночевать. Уже утром к ним присоединился их общий знакомый. Когда мужчины вышли на веранду, между ними возник спор, во время которой обвиняемый ударил товарища битой по голове. Далее потерпевшего привели в себя и продолжили застолье. А уже 14 января 2017 года мужчина умер, согласно заключению экспертов, от закрытой черепно-мозговой травмы, которая образовалась за несколько дней до этого.

Приговором Шосткинского горрайонного суда Сумской области обвиняемого приговорили к 7 годам лишения свободы за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Середина-Буда Убийство

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