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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01262

В Сумах задержали автоугонщика (+видео)

В Сумах задержан мужчина, которого обоснованно подозревают в попытке похищения автомобиля.

Около четырех утра на линию «102» обратились жители областного центра, которые сообщили, что у одного из припаркованных на проспекте Лушпы автомобилей копается неизвестный мужчина.

На место происшествия немедленно прибыли и заблокировали указанную машину два экипажа патрульной полиции. Правоохранители обнаружили в салоне «Мицубиси Лансер» молодого человека, который вел себя, как пьяный. Последнему 34 года, он сумчанин.

«На вопрос, что он делал в чужой машине, задержанный пояснил, что замерз, поэтому сел за руль первого попавшегося открытого авто, чтобы просто погреться, - комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности начальника Сумского отдела полиции Андрей Сошка. - Однако наши сотрудники, которые изъяли из салона полный набор приборов для несанкционированной разблокировки дверей и снятия автосигнализации, этому не поверили. Медосмотр, на который было направлено мужчину, показал, что он абсолютно трезв, и только изображал из себя пьяного».

В отношении сумчанина уже открыто уголовное производство, ему объявлено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 15 и ч.2 ст. 289 УК Украины. Полиция в рамках досудебного следствия выясняет все обстоятельства и причины совершенного преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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