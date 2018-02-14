На Сумщине таможенники задержали молдованина со старинной саблей

4 апреля в ходе таможенного досмотра транспортного средства Сумские таможенники обнаружили предмет старины, а именно - саблю с рукояткой черного цвета, украшенную металлом желтого цвета, длиной около одного метра. Ножны к сабле также отделаны металлом желтого цвета.
Контрабандист пытался скрыть предмет старины среди личных вещей в багажном отделении своего автомобиля.
Данная сабля ограничена к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с Приказом МВД Украины от 21 августа 1998 №622 и подлежит обязательному декларированию.
Незаконный груз таможенники изъяли и отправили на экспертизу.
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