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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2816

На Сумщине таможенники задержали молдованина со старинной саблей

Гражданин Молдовы, двигаясь полосой «Зеленый коридор» на таможенном посту «Бачевск», пытался ввезти на территорию Украины старинную саблю.

4 апреля в ходе таможенного досмотра транспортного средства Сумские таможенники обнаружили предмет старины, а именно - саблю с рукояткой черного цвета, украшенную металлом желтого цвета, длиной около одного метра. Ножны к сабле также отделаны металлом желтого цвета.

Контрабандист пытался скрыть предмет старины среди личных вещей в багажном отделении своего автомобиля.

Данная сабля ограничена к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с Приказом МВД Украины от 21 августа 1998 №622 и подлежит обязательному декларированию.

Незаконный груз таможенники изъяли и отправили на экспертизу.

Право Таможня

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