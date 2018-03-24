В Сумах на Пасху будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы

Жители Басов, Тополянской и Добровольной смогут доехать в центр города автобусами (расписание здесь).
Также в ночь с 7 на 8 апреля по городу будет курсировать ночной троллейбус по маршруту «ул. Линейная - Покровская площадь - Автовокзал - ул.Линейная» (расписание здесь).
Троллейбус №2 в воскресенье 8 апреля будет возить пассажиров по праздничному графику.
Для удобства объявления графиков движения ночных маршрутов будут размещены на остановочных комплексах.
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