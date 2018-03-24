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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5881

В Сумах на Пасху будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы

Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей г. Сумі во время празднования Пасхи в ночь с 7 апреля на 8 апреля 2018 года, КП «Электроавтотранс» продлевает работу коммунального транспорта и вводит в действие (временно) ночные маршруты.

Жители Басов, Тополянской и Добровольной смогут доехать в центр города автобусами (расписание здесь).

Также в ночь с 7 на 8 апреля по городу будет курсировать ночной троллейбус по маршруту «ул. Линейная - Покровская площадь - Автовокзал - ул.Линейная» (расписание здесь).

Троллейбус №2 в воскресенье 8 апреля будет возить пассажиров по праздничному графику.

Для удобства объявления графиков движения ночных маршрутов будут размещены на остановочных комплексах.

Общество Автобусы КП «Электроавтотранс» Пасха Троллейбусы

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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