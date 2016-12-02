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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2237

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

С 30 марта по 1 апреля в Луцке проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров и взрослых.

Среди более 300 участников соревнований из 15 областей Украины представители Сумской областной федерации сумо и ФСО «Колос», как всегда, были среди лучших.

Так, чемпионами стали Николай Солодовников (70 кг, юниоры до 21 года), Максим Цыбульняк (80 кг, юниоры до 18 лет) и Николай Кожухов (115 кг, взрослые).

Серебряные награды получили Александр Урсаки (115 кг, юниоры до 21 и молодежь до 23 лет) и Владислав Вьюн (115 кг, молодежь до 23 лет).

Бронзовыми призерами в команде стали Даниил Фоменко и Егор Крупский (юниоры до 18 лет), Табрис Насибов (70 кг, взрослые) и Артем Суровягин (92 кг, взрослые).

Спорт Сумо

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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