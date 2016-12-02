Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

Среди более 300 участников соревнований из 15 областей Украины представители Сумской областной федерации сумо и ФСО «Колос», как всегда, были среди лучших.
Так, чемпионами стали Николай Солодовников (70 кг, юниоры до 21 года), Максим Цыбульняк (80 кг, юниоры до 18 лет) и Николай Кожухов (115 кг, взрослые).
Серебряные награды получили Александр Урсаки (115 кг, юниоры до 21 и молодежь до 23 лет) и Владислав Вьюн (115 кг, молодежь до 23 лет).
Бронзовыми призерами в команде стали Даниил Фоменко и Егор Крупский (юниоры до 18 лет), Табрис Насибов (70 кг, взрослые) и Артем Суровягин (92 кг, взрослые).
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