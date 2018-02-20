На Сумщине начали латать ямы на дорогах На Сумщине автодоровцы начали устранять дефекты дорожного покрытия.

В первую очередь внимание уделяется дорогам международного, национального и регионального значения. Работы по ликвидации ям проведены уже более чем 6000 кв. м, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.

Параллельно ведутся работы по уборке полос отвода автомобильных дорог от остатков подсыпочных противогололедных материалов, бытового мусора, дорожного смета, поломанных ветрами ветвей деревьев.

К водителям обращаются с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки.