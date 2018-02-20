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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:413141

На Сумщине начали латать ямы на дорогах

На Сумщине автодоровцы начали устранять дефекты дорожного покрытия.

В первую очередь внимание уделяется дорогам международного, национального и регионального значения. Работы по ликвидации ям проведены уже более чем 6000 кв. м, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.

Параллельно ведутся работы по уборке полос отвода автомобильных дорог от остатков подсыпочных противогололедных материалов, бытового мусора, дорожного смета, поломанных ветрами ветвей деревьев.

К водителям обращаются с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки.

Общество Ремонт дорог

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Ісмаілов Ісмаіл
IIR
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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