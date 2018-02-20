На Сумщине начали латать ямы на дорогах

В первую очередь внимание уделяется дорогам международного, национального и регионального значения. Работы по ликвидации ям проведены уже более чем 6000 кв. м, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.
Параллельно ведутся работы по уборке полос отвода автомобильных дорог от остатков подсыпочных противогололедных материалов, бытового мусора, дорожного смета, поломанных ветрами ветвей деревьев.
К водителям обращаются с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки.
За оборудки при реконструкции конотопских дорог к уголовной ответственности привлечены пять человек, сообщает пресс-служба прокуратуры области....
Управление капитального строительства и дорожного хозяйства готовит проект решения исполкома о временном перекрытии ул. 20 лет Победы....
Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера высказал готовность начинать работу по ремонту дорог, как только потеплеет....
Нынешний год для Сумской области должен стать годом интенсивного ремонта автомобильных дорог общего пользования....
На сайте онлайн-петиций сумчане собирают подписи под обращением «Немедленный и КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт дороги на Героев Крут»....
IIR
Ремонт нужно на автовокзале делать на ул. Степана Бандеры! Ужас какой бардак!!!