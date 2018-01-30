Шахматисты с Сумщины заняли второе место на Всеукраинской гимназиаде

В Краматорске, на спортивной базе шахматного клуба им. О.В.Момота, с 3 по 4 апреля прошли первые финальные соревнования Гимназиады Украины по шахматам.
Первое место в командном зачете заняла Донецкая область, второе - Сумская, на третьем месте команда г.Киев.
23-24 марта в клубе «Интеллект» СумГУ прошел областной командный турнир по шахматам среди учащихся ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСК....
В Николаеве завершились чемпионаты Украины по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет....
19-25 февраля в Сумах проходил открытый турнир по шахматам «Кубок мэра»....
Открытый чемпионата г. Сумы по шахматам «Кубок мэра» пройдет с 19 по 25 февраля в клубе «Интеллект» СумГУ (пр. Шевченко,...
27 января в клубе «Интеллект» состоялся открытый шахматный турнир для учеников-шахматистов 10-11 классов и учебных заведений Сумщины «Кубок ректора СумГУ»....