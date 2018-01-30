Шахматисты с Сумщины заняли второе место на Всеукраинской гимназиаде Финальные соревнования Гимназиады Украины 2018 года по шахматам принимал Краматорск.

В Краматорске, на спортивной базе шахматного клуба им. О.В.Момота, с 3 по 4 апреля прошли первые финальные соревнования Гимназиады Украины по шахматам. Первое место в командном зачете заняла Донецкая область, второе - Сумская, на третьем месте команда г.Киев.