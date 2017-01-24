Сумчан приглашают присоединиться к необычному, но полезному флешмобу В Сумах стартует необычный флешмоб «Убери каку - не позорь Сумы и собаку».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Виктория Ридель.

«Предлагаю всем собачникам Сум присоединиться к флешмобу «Убери каку - не позорь Сумы и собаку».

Наш город утопает в дерьме из-за проблем отсутствия культуры выгула животных среди собачников. Мне противно самой ходить, а тем более выгуливать своих любимцев среди фекалий. Уборка за своей собачкой на улице - это не стыдно, это абсолютно нормально! Это проявление уважения, в первую очередь, к себе и своей собаке, а уже потом к другим. Начните убирать. Хотя бы попробуйте. На своем опыте могу сказать, что сначала будет неловко, но потом это войдет в привычку, и неловко будет становиться тогда, когда под рукой не будет пакетика. Дополните свой прогулочный набор, состоящий из амуниции и сладостей, рулоном пакетиков и всем будет счастье!

Правила флешмоба «Убери каку - не позорь Сумы и собаку»:

- Сделай репост с надписью «Передаю эстафету» и отмечает друзей-собачников через @имя

- Пропагандируй культуру выгула собак: размещай фото своей собачкм с хэштегом #я_прибираю_за_своїм_собакою.

Очень надеюсь на вашу порядочность и сознание, ведь Сумы - не города для дерьма!», - написала сумчанка.