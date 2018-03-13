Сумской дзюдоист стал чемпионом Украины 5-6 апреля в Луцке проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

365 спортсменов из 25 областей страны соревновались в течение двух дней, сражаясь за медали в восьми весовых категориях у юношей и девушек. Сумскую областную федерацию представляли три спортсмена. Дмитрий Цюх (в весовой категории до 81 кг) вернулся домой с медалью, причем с золотой, победив 6 соперников. Анжела Титаренко (52 кг) была пятой, Кевин Мандегарян (+100 кг) занял седьмое место.

В общем зачете сборная области, состоявшая всего из четырех человек заняла девятое место.

Кроме того, студент СумГУ Вадим Назаренко (73 кг) занял третье место, студентка сумского «политеха» Анастасия Антипина (63 кг) – первое. Оба представляли Киев.