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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00263

Сумской дзюдоист стал чемпионом Украины

5-6 апреля в Луцке проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

365 спортсменов из 25 областей страны соревновались в течение двух дней, сражаясь за медали в восьми весовых категориях у юношей и девушек. Сумскую областную федерацию представляли три спортсмена. Дмитрий Цюх (в весовой категории до 81 кг) вернулся домой с медалью, причем с золотой, победив 6 соперников. Анжела Титаренко (52 кг) была пятой, Кевин Мандегарян (+100 кг) занял седьмое место.

В общем зачете сборная области, состоявшая всего из четырех человек заняла девятое место.

Кроме того, студент СумГУ Вадим Назаренко (73 кг) занял третье место, студентка сумского «политеха» Анастасия Антипина (63 кг) – первое. Оба представляли Киев.

Спорт Дзюдо Дмитрий Цюх
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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