Сумской дзюдоист стал чемпионом Украины

365 спортсменов из 25 областей страны соревновались в течение двух дней, сражаясь за медали в восьми весовых категориях у юношей и девушек. Сумскую областную федерацию представляли три спортсмена. Дмитрий Цюх (в весовой категории до 81 кг) вернулся домой с медалью, причем с золотой, победив 6 соперников. Анжела Титаренко (52 кг) была пятой, Кевин Мандегарян (+100 кг) занял седьмое место.
В общем зачете сборная области, состоявшая всего из четырех человек заняла девятое место.
Кроме того, студент СумГУ Вадим Назаренко (73 кг) занял третье место, студентка сумского «политеха» Анастасия Антипина (63 кг) – первое. Оба представляли Киев.
31 марта в Днепре определились победители и призеры Открытого Чемпионата Украины по дзюдо среди ветеранов....
Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин в весе до 78 кг завоевала серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси (Грузия)....
17-18 марта в Кременчуге проходил III Всеукраинский турнир, посвященный сотрудникам СБУ, погибших в зоне АТО....
В Киеве прошел Всеукраинский турнир «Киевская весна» по дзюдо....
Студентка СумГУ Анастасия Турчин завоевала серебряную медаль «Гран-При Марокко» по дзюдо....