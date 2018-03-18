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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12218

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата мира

Чемпионат мира по биатлону среди военнослужащих завершился в австрийском Хохфильцене.

В мужской гонке патрулей украинская команда с Артемом Примой, Сергеем Семеновым, и уроженцами Сумщины Артемом Тищенко и Русланом Ткаленко в составе завоевала «бронзу».

Выиграла гонку австрийская команда биатлонистов патрулей на родной трассе. Доминик Ландентингер, Симон Эдер, Свен Грьосегер, Бернард Тритшер были самыми быстрыми, их время 49:45,0. Вторыми финишировали немцы из команды 1 в составе: Эрик Лессер, Лукас Бьогль, Матиас Дорфер, Юстус Стрелов с отставанием в 1:03,7. Украинцы финишировали с отставанием в 1:37,3 от лидеров. Напомним, что по правилам гонки патрулей вся команда стартует вместе и вместе преодолевает дистанцию - сегодня у мужчин это было около 20 км с тремя огневыми рубежами - а в протокол время фиксируется по последнему из команды, кто пришел на финиш.

Вслед за мужчинами в аналогичной дисциплине соревновались и женщины. Украинки (студентка СумГУ Юлия Джима, Ирина Варвинец, Мария Кручова и Валерия Дмитренко) также завоевали «бронзу».

Победили австрийки. Лиза Хаузер, Екатерина Иннергофер, Барбара Вальшгофер, Юлия Швайгер показали время в 39:00,3. Вторыми на финише были польские биатлонистки Каролина Питон, Анна Мака, Кинга Миторай, Магдалена Гвиздон с отставанием в 25 с. Замкнули тройку лидеров наши с отставанием в 1:45,7. Стоит отметить, что наша команда продемонстрировала лучшую среди 8-ми женских команд стрельбу - всего 1 промах.

Гонка патрулей не входит в современной программы Олимпиады или гонок Кубка мира, поэтому вкратце объясним правила этой дисциплины: вся команда стартует вместе и вместе преодолевает дистанцию - сегодня у женщин это было 4 круга около 3,3 км каждый (то есть, не более 13 км) - и трое биатлонисток из четверки имели 2 стрельбы после первого и третьего кругов дистанции.

Спорт Биатлон
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