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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53325

В Глухове собирают деньги на памятник Аде Роговцевой

В Глухове хотят установить памятник народной артистке Украины Аде Роговцевой.

Депутат Сумского облсовета Виктор Лысенко выступил с инициативой установки памятника нашей славной землячке Аде Роговцевой, пишет Курьер.

Для скульптуры уже собрано около 200 тыс. грн, разработан эскиз. Общая ориентировочная стоимость памятника должен составить 400-450 тыс. грн. Поэтому начат сбор пожертвований.

Приводим реквизиты счета: Р/с 31516931700007, код селевого поступления 501 10000. Получатель: бюджет города Глухов, ГУДКСУ в Сумской области 37437481, МФО 837013.

Общество Ада Роговцева Глухов Памятник Сбор средств
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