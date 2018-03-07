В Глухове собирают деньги на памятник Аде Роговцевой

Депутат Сумского облсовета Виктор Лысенко выступил с инициативой установки памятника нашей славной землячке Аде Роговцевой, пишет Курьер.
Для скульптуры уже собрано около 200 тыс. грн, разработан эскиз. Общая ориентировочная стоимость памятника должен составить 400-450 тыс. грн. Поэтому начат сбор пожертвований.
Приводим реквизиты счета: Р/с 31516931700007, код селевого поступления 501 10000. Получатель: бюджет города Глухов, ГУДКСУ в Сумской области 37437481, МФО 837013.
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