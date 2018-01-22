На Сумщине снова поймали нелегальных лесорубов Работники полиции обнаружили жителей Краснопольского и Сумского районов, которые занимались самовольной вырубкой деревьев.

За выходные полицейские задокументировали два факта похищения древесины твердой породы с территории Сумского агролесхоза и Краснопольской поселкового совета.

Нарушителей установили во время проверки. Ими оказались двое мужчин - жители Краснопольского и Сумского района в возрасте 43 и 62 лет. С мест происшествий кроме древесины, полицейские изъяли пилы и топоры. И если житель Краснопольского района успел совершить незаконную вырубку шести деревьев акации, житель Сумского района спилил 14 деревьев ясеня.

В содеянном мужчины сознались. Во время беседы с работниками полиции они рассказали, что деревья выбирали только твердых пород, которые нужны были им для собственного пользования.

Древесину правоохранители изъяли. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного нарушителями. По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная вырубка леса», которая предусматривает уплату штрафа, или даже ограничение или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией незаконно добытого, а также возмещением убытков, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.