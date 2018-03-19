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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57164

На Сумщине у уголовника нашли самопал

На Сумщине полицейские продолжают добровольный прием оружия и сами изымают ее нелегальные образцы.

С начала действия месячника добровольной сдачи оружия жители области передали в полицию 67 единиц незарегистрированного оружия, среди которых 16 единиц нарезного охотничьего и 11 - гладкоствольного, 143 единицы боеприпасов к нарезному оружию, снаряд, противотанковую мину и 4 гранаты. Еще одно охотничье ружье, в эти выходные передал в полицию 43-летний житель Серединабудского района. Сдать незарегистрированное охотничье ружье в полицию 43-летнему мужчине посоветовали местные участковые, которые проводили в селе разъяснительную работу об условиях действия месячника в области. Мужчина сразу согласился с доводами полицейских и написал заявление о добровольной сдаче оружия. В дальнейшем, после проведения соответствующих проверок, владелец ружья рассчитывает зарегистрировать его на себя.

А на Лебединщине полицейские сами изъяли самодельное огнестрельное устройство у ранее судимого 39-летнего мужчины. О том, что он разгуливает по селу с самопалом, в полицию сообщили его односельчане. Люди не без оснований волновались за свою жизнь и жизнь случайных прохожих, ведь владелец самодельного устройства имел в селе плохую репутацию и был часто навеселе. Местные правоохранители немедленно отреагировали на сообщение и изъяли у мужчины это устройство.

«Сейчас изъятый предмет уже направлен на экспертное исследование, а по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием», которое предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, - рассказывает Олег Цуриков, начальник Лебединского отделение полиции. - В случае признания экспертами устройства огнестрельным оружием, ее владельцу грозит очередной длительный срок заключения».

Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам, имеющим на руках незарегистрированное оружие, что можно воспользоваться возможностью действия месячника и в добровольном порядке сдать его в полицию. Только в таком случае владельцы нелегального оружия освобождаются от уголовной ответственности согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Месячник сдачи оружия Оружие
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