На Сумщине начал гореть сухостой За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали возгорание сухой растительности.

10 апреля в 13:12 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности в г. Путивль на ул. Ковпака. На место происшествия было направлено отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит сухая трава и дерево на открытой территории. Площадь, охваченная огнем, составляла до 20 кв. м. В 13:19 пожар был локализован, а в 13:50 ликвидирован. Всего к ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица специальной техники.

Похожий случай имел место и в Ямпольском районе. Так в 14:27 на линию экстренного вызова «101» позвонил водитель, двигаясь по автодороге Свеса – Ямполь заметил возгорание сухой растительности на обочине. На место происшествия был направлен дежурный караул 32-ого Государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию на место спасатели установили, что происходит горение остатков сухой растительности на площади до 2 га, при этом возникла угроза распространения огня на рядом расположенный лес. Потратив до 4 тонн воды в 15:03 пожар был локализован, а в 15:47 полностью ликвидирован.

В обоих случаях благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на значительную площадь и предотвратить значительные материальный ущерб.

Учитывая значительное увеличение количества возгораний сухостоя, спасатели призывают жителей и гостей Сумщины строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах! В первую очередь, не выжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите огонь рядом с лесными массивами, а не разбросайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем.

При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности попробуйте потушить возгорание самостоятельно. Если огонь довольно значительный, немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.