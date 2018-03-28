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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4057

На Сумщине у наркомана изъяли почти сотню патронов и 150 г «травки»

Марихуану общим весом более 150 граммов и 90 патронов калибра 5,45 мм нашли полицейские во время санкционированного обыска в домовладении 38-летнего жителя одного из сел Шосткинского района.

Получив оперативную информацию, что житель одного из сел Шосткинского района может хранить дома запрещенные законодательством предметы, полицейские выехали по указанному адресу.

«Во время санкционированного обыска в домовладении 38-летнего мужчины, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - наши сотрудники обнаружили и изъяли 90 патронов калибра 5,45 мм и более 150 граммов сухой измельченной марихуаны».

Изъятые находки были направлены в соответствующие экспертные исследования, в дальнейшем подтвердили, что это - боеприпасы и наркотики.

Владелец признался полицейским, что марихуану хранил для собственного потребления, а патроны нашел.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное хранение наркотических веществ», уже направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, но окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Патроны Шосткинский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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