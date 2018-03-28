На Сумщине у наркомана изъяли почти сотню патронов и 150 г «травки»

Получив оперативную информацию, что житель одного из сел Шосткинского района может хранить дома запрещенные законодательством предметы, полицейские выехали по указанному адресу.
«Во время санкционированного обыска в домовладении 38-летнего мужчины, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - наши сотрудники обнаружили и изъяли 90 патронов калибра 5,45 мм и более 150 граммов сухой измельченной марихуаны».
Изъятые находки были направлены в соответствующие экспертные исследования, в дальнейшем подтвердили, что это - боеприпасы и наркотики.
Владелец признался полицейским, что марихуану хранил для собственного потребления, а патроны нашел.
Сейчас уголовное производство, открытое по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное хранение наркотических веществ», уже направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, но окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Двое жителей одного из населенных пунктов Шосткинского района в поисках денег похитили с неработающего предприятия 200-килограммовые металлические двери....
16-летний Владимир Мазулевский после ссоры с родными ушел вечером из дома и до сих пор не вернулся....
За последние четыре дня работники полиции обнаружили 12 поклонников «дурман-зелья», которые имели при себе и амфетамин, и марихуану, и раствор...
В Ахтырке работники полиции разоблачили ранее судимого 34-летнего местного жителя, который занимался сбытом психотропных веществ....
Супруги из соседней области зарабатывали себе на жизнь, получая через Интернет и распространяя в Сумах психотропные вещества....