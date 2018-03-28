Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4888

Сумчан запрошують на навчання до прикордонної академії

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького проводить прийом для здобуття ступенів вищої освіти особами, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької та німецької мов. Оцінки з англійської, французької та німецької мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Проїзд, проживання, харчування вступників з числа цивільної молоді, випускників військових ліцеїв (ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою) під час конкурсного відбору на навчання здійснюються за рахунок їх власних коштів.

Щодо термінів прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання громадяни можуть звернутися до прийомної комісії Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, тел. (0382) 65-64-83, факс: (0382) 72-08-02, e-mail: vstup_nadpsu@pvu.gov.ua або звернутися до Окремого регіонального центру комплектування в Сумській області за телефонами: 067-540-73-53, 066-085-88-69. Також, з правилами прийому можна ознайомитися на офіційному веб-сайті академії за адресою: www.nadpsu.edu.ua.  

Право Пограничники
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