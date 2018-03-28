Сумчан запрошують на навчання до прикордонної академії

Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької та німецької мов. Оцінки з англійської, французької та німецької мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Проїзд, проживання, харчування вступників з числа цивільної молоді, випускників військових ліцеїв (ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою) під час конкурсного відбору на навчання здійснюються за рахунок їх власних коштів.
Щодо термінів прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання громадяни можуть звернутися до прийомної комісії Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, тел. (0382) 65-64-83, факс: (0382) 72-08-02, e-mail: vstup_nadpsu@pvu.gov.ua або звернутися до Окремого регіонального центру комплектування в Сумській області за телефонами: 067-540-73-53, 066-085-88-69. Також, з правилами прийому можна ознайомитися на офіційному веб-сайті академії за адресою: www.nadpsu.edu.ua.
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