«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»

Хотя запорожский «Металлург» только после удаления Игоря Шевкунова в конце первого тайма смог реализовать момент.
Весь второй тайм николаевцы сражались в меньшинстве и не дали запорожцам увеличить преимущество.
Ответный матч состоится в среду, 18 апреля, в 16.30. «Виктория» будет принимать «Металлург» на поле ФЦ «Барса» в Сумах.
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