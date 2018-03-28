«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу» 11 апреля в 1/4 Любительского кубка Украины по футболу «Виктория» из Николаевки потерпела поражение на выезде.

Хотя запорожский «Металлург» только после удаления Игоря Шевкунова в конце первого тайма смог реализовать момент.

Весь второй тайм николаевцы сражались в меньшинстве и не дали запорожцам увеличить преимущество.

Ответный матч состоится в среду, 18 апреля, в 16.30. «Виктория» будет принимать «Металлург» на поле ФЦ «Барса» в Сумах.