Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0181

Сумчане, разбирая старый сарай, наткнулись на снаряд

12 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Сумы проведены работы по обезвреживанию артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.

Ранее в одном из частных дворов на улице Садовой областного центра люди нашли подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. На взрывчатку наткнулись, когда хозяин решил демонтировать старый сарай. Опасная находка находилась всего в нескольких метрах от жилого дома. Об этом мужчина сообщил спасателям.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 152-мм. артснаряд. По словам специалистов, в случае несанкционированного срабатывания данного снаряда радиус разлета осколков мог достигать до 800 м.

Взрывоопасный предмет времен войны пиротехники изъяли, вывезли за пределы города и уничтожили в специально-отведенном месте путем подрыва.

Граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

На Сумщине за сутки обнаружено 6 боеприпасов времен войны
11.04.2018 12:16

На Сумщине за сутки обнаружено 6 боеприпасов времен войны

За 10 апреля местным населением было обнаружено 5 артиллерийских снарядов (152,122, 45 мм) и одну противотанковую гранату времен Второй мировой...

19.03.2018 16:03

На Сумщине за неделю уничтожено 6 устаревших боеприпасов

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены...

12.03.2018 15:12

На Сумщине полицейские изъяли в частном домохозяйстве устаревшие боеприпасы

Пять минометных мин и артснаряд времен Второй мировой войны хранил дома житель одного из сел Белопольского района....

09.02.2018 17:19

В Лебедине нашли устаревший боеприпас

8 февраля в 13:40 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета на окраине г. Лебедин....

01.02.2018 12:40

Пиротехники уничтожили устаревший артснаряд

31 января в 15:30 группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) провела...

Новости

В Конотопе вандал повредил памятники на кладбище (фото)
Сегодня 10:12
Сумчане, разбирая старый сарай, наткнулись на снаряд
Сегодня 10:01
Юстиция Сумщины напоминает об изменениях в порядке выезда детей за границу
Сегодня 09:52
Сумчан зовут на первую домашнюю игру ПФК «Сумы»
Сегодня 09:13
На поминальное воскресенье в Сумах станет больше троллейбусов
Сегодня 08:45
Сумские студенты сыграют с одесскими
Сегодня 08:17
Депутат с годовой зарплатой в 20 тысяч гривен купил порше за 2,4 миллиона
Вчера 18:28
Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки
Вчера 18:23
У сумских копов появились терминалы для оплаты штрафов
Вчера 17:45
На Сумщине заключили контракты с шестью руководителям областных КУ
Вчера 17:00
На Сумщине стартовал весенний комиссионный осмотр дорог
Вчера 16:29
На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии
Вчера 16:16
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.