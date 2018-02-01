Сумчане, разбирая старый сарай, наткнулись на снаряд 12 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Сумы проведены работы по обезвреживанию артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.

Ранее в одном из частных дворов на улице Садовой областного центра люди нашли подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. На взрывчатку наткнулись, когда хозяин решил демонтировать старый сарай. Опасная находка находилась всего в нескольких метрах от жилого дома. Об этом мужчина сообщил спасателям.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 152-мм. артснаряд. По словам специалистов, в случае несанкционированного срабатывания данного снаряда радиус разлета осколков мог достигать до 800 м.

Взрывоопасный предмет времен войны пиротехники изъяли, вывезли за пределы города и уничтожили в специально-отведенном месте путем подрыва.

Граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.