Сумчане, разбирая старый сарай, наткнулись на снаряд

Ранее в одном из частных дворов на улице Садовой областного центра люди нашли подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. На взрывчатку наткнулись, когда хозяин решил демонтировать старый сарай. Опасная находка находилась всего в нескольких метрах от жилого дома. Об этом мужчина сообщил спасателям.
На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 152-мм. артснаряд. По словам специалистов, в случае несанкционированного срабатывания данного снаряда радиус разлета осколков мог достигать до 800 м.
Взрывоопасный предмет времен войны пиротехники изъяли, вывезли за пределы города и уничтожили в специально-отведенном месте путем подрыва.
Граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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