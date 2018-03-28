В Шостке студентка украла мобилку у одногруппницы Потеряв свой мобильный телефон, 15-летняя девушка решила потихоньку стащить средство связи в одногруппницы.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 59-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что у ее 16-летней внучки похищен мобильный телефон.

Как установили полицейские, девушка потеряла свой гаджет, когда возвращалась домой вместе с однокурсниками.

«Проверив подростков, с которыми в тот день шла потерпевшая, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - наши сотрудники установили причастность к краже 15-летней одногруппницы девушки. Последняя призналась в содеянном».

В свое оправдание подозреваемая говорит, что на днях потеряла свое средство связи, а родители отказались покупать новый телефон. Поэтому она решила его украсть. Возвращаясь домой с однокурсниками, девушка незаметно вытащила из кармана верхней одежды подруги подходящий гаджет и пользовалась им, пока его не изъяли сотрудники полиции.

Сейчас телефон уже возвращен владелице. В отношении несовершеннолетней открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание девушке определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.