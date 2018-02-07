10 апреля Сумской рыбоохранный патруль на р. Рябинка, возле с. Рябина Великописаревского района выявил нарушения. Около 10:00 утра был задержан местный житель, который осуществлял лов рыбы с помощью четырех сеток. Данным орудием лова он поймал рыбу в таком количестве: щука - 2 шт., серебряный карась - 31 шт., плотва - 5 шт., окунь - 1 шт., общим весом около 5 кг. Нанесен ущерб на сумму 1649 грн.

В отношении лица составлен протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и лодка изъяты на склад рыбоохранного патруля, согласно описанию-оценки орудий лова.

На следующий день рыбоохранные патрульные провели совместный рейд с сотрудниками Держпродспоживслужбы на продовольственных рынках г. Сумы. В рамках мероприятия было выявлено четыре правонарушения и составлены административные протоколы. Три протокола - за реализацию биоресурсов без наличия соответствующих документов. В результате изъято 90 кг рыбы и 1,3 кг раков. Еще один протокол - при продаже запрещенных орудий лова, по результатам которого конфисковано две сетки.

О выявленных фактах браконьерства в период нереста - просьба срочно сообщать на «горячую» линию Сумского рыбоохранного патруля по телефону: (096) 83-82-570.