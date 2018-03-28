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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28109

В Сумах возле школы задержали наркодилера

Работники Управления по противодействию наркопреступности ГУНП задержали 38-летнего мужчину в областном центре возле одного из учебных заведений. В его карманах они нашли сверток с марихуаной и шприцы с опием ацетилированным.

Задержанный - один из местных жителей, который уже имел судимости за грабежи, кражи и угон автотранспорта. К тому же, он длительное время состоит на учете как наркозависимый и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за незаконные операции с наркотиками.

«Мужчине 38 лет. Нигде не работает и на жизнь зарабатывает за счет продажи психотропных и наркотических веществ, - комментирует Александр Ройко, твои начальника Управления противодействия со наркопреступности ГУНП. – Изъятое полицейские направили на экспертизу. А сам подозреваемый на вопрос о происхождении психотропных пояснил, что приобретал их через Интернет и перепродавал по более выгодной цене. Что же касается опия - изготавливал его самостоятельно по месту жительства. И, кроме причастности к распространению наркотиков, сотрудники полиции установили, что подозреваемый «приложил руку» и к краже продуктов питания, которую совершил в Лебединском районе».

В настоящее время в полиции продолжают устанавливать каналы поступления наркотиков и психотропных веществ к злоумышленнику и круг его потребителей. Мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные производства сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины - за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также за кражи по ч.2 ст.309, по ч.2 ст.307 и ч. 3 185. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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