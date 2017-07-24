Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике 14-15 апреля в Киеве состоялся чемпионат Украины среди взрослых и юниоров по спортивной аэробике.

В соревнованиях приняли участие сборные команды, среди которых и сумчане.

Отличились представители ДЮСШ «Спартаков»: Литовченко Ксения - I место (степ), III место (группы), III место (тройки); Серобаба Алина - I место (степ), III место (группы); Татьяна Голуб - I место (степ); Литвин Анастасия и Великодный Владислав - I место (смешанные пары); Литвин Анастасия - II место (степ), III место (аэро-дэнс); Великодная Екатерина, Иванова Анастасия, Фуртат Марина, Мариченко Ольга - II место (степ); Великодная Екатерина, Иванова Анастасия, Фуртат Марина, Мариченко Ольга - III место (аэро-дэнс); Великодный Владислав - I место (индивидуальные выступления).

Кроме того, в категории «юниоры» первое место завоевала Курашвили Анастасия (индивидуальные выступления, девочки) из ДЮСШ «Сумы». В индивидуальных мужских выступлениях Кравцев Максим- «золото», «серебро» - у Галайды Станислава (ДЮСШ № 1), в категории «пары» Галайда Станислав и Курашвили Анастасия заняли первое место, второе - у Винник Катерины и Кравцева Максима (ДЮСШ № 1). Бронзовая медаль в категории трио – кроме Литовченко Ксении, у Галайды Станислава и Курашвили Анастасии. Также они же получили бронзовые награды в категории «группы» и «аэро-денс».

Таким образом, определился состав на чемпионат мира, который состоится в Португалии в мае. В составе национальной сборной Украины по юниорам пять спортсменов из Сум: Курашвили Анастасия, Кравцев Максим, Галайда Станислав, Винник Екатерина, Литовченко Ксения. Среди взрослых абсолютный чемпион Украины Великодный Владислав также в составе сборной. Он вместе с Литвин Анастасией получил путевку на чемпионат мира в категории «аэростеп» и «аэроденс». На чемпионате мира так же в составе сборной будет выступать Великодная Екатерина.

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Фастова Наталья Владимировна, Дубинская Оксана Яковлевна.