За неделю на Сумщине зарегистрировано 146 ЧП Огнем уничтожено и повреждено 72 здания, 3 единицы автотракторной техники. Погибших и травмированных на пожарах не зарегистрировано.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 129 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено материальных ценностей на общую сумму более 4 млн. 505 тыс. грн.

Спасатели предупреждают: чтобы не попасть в беду, соблюдайте требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь.