В Конотопе в мусорных баках возле школы нашли две мины У школы №2 в Конотопе в мусорных баках найдены две мины - противотанковую и минометную современного образца.

Об этом сообщает горячая линия Конотопского горсовета в Telegram со ссылкой на службу спасения, пишет ТопКонотоп.

«По ул. Исполкомовская, 21 возле школы №2 в мусорных баках найдено одна противотанкового мина, одна минометная мина современного образца. Учебный процесс остановлен. Работают службы безопасности Украины, городской отдел полиции, служба спасения», - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, место событий утром было оцеплено. Учебный процесс приостановили, но по состоянию на 9:30 школа работает в обычном режиме. Опасную находку изъяли на отправили на экспертизу.

В пресс-службе Управления ГСЧС в Сумской области ситуацию пока не комментируют.