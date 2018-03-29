Спасатели нашли недостатки при проверке «Евробазара» Спасатели продолжают проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.

Сегодня, 17 апреля, в г.Сумы работники управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области проинспектировали торговый центр «Евробазар». Благодаря корреспондентам, как областного так и центрального уровней мероприятие прошло публично и открыто для общественности.

В первую очередь спасатели осмотрели помещение центра, общая площадь которого составляет 22 тыс. кв. м. Основное внимание сосредоточили на эвакуационных выходах, внутренних пожарных кранах, обеспечении их рукавами и огнетушителями.

Присутствующим продемонстрировали помещение станции пожаротушения, оборудованное специальными насосами для обеспечения необходимого давления воды в случае срабатывания автоматической системы пожаротушения. Также на станции находится резервуар объемом 500 т для резервного водоснабжения при пожаре на объекте.

Для проверки правильности действий персонала и посетителей ТЦ на случай возникновения внештатной ситуации, был сымитирован пожар в игровой зоне. Данное место было выбрано, поскольку здесь обычно находится значительное количество людей вместе с детьми. Сработала пожарная сигнализация, и администрация организовала эвакуацию людей. Объектовая добровольная пожарная дружина центра приступила к ликвидации условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения областного центра. Звена газодымозащитной службы обследовали помещения торгового центра, однако людей не обнаружили. Поэтому основные усилия спасатели сосредоточили на ликвидации очага условного возгорания и защите смежных помещений. Также, со всех сторон четырехэтажного здания центра, было отработано развертывание автолестницы, которая позволяет проводить доставку личного состава и проводить эвакуацию людей с верхних этажей.

Во время учений было обнаружено, что один из расположенных рядом пожарных гидрантов, на которые пожарные устанавливают автоцистерны для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение, не может быть использован по назначению. Поскольку отсутствует возможность установки на него пожарной колонки по причине смещения верхней части колодца, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ.

По завершении мероприятия, во время общения с журналистами, технический директор торгового центра отметил, что кроме технического противопожарного обеспечения крайне важна подготовка персонала и посетителей к нештатным ситуациям. Поэтому надо чаще проводить такие тренировки, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.