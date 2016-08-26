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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01170

Вокруг Чешки установили 44 урны

Территорию вокруг озера Чеха оборудовали мусорными урнами.

Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города. По словам директора структурного подразделения Григория Яременко, урны установили вдоль озера на прошлой неделе. Всего их 44. Обслуживать мусорные урны будет КП «Паркинг». Только три из них расположены на юго-восточной стороне, остальные – на северной и северо-западной. Ни одно йурны нет со стороны ул. Харьковская.

Кроме этого, по периметру озера оборудовано три контейнерные площадки. Две расположены у стоянки автомобилей, третья - у теннисных кортов. Впрочем, контейнеров там не наблюдается. А мусора полно.

Общество Озеро Чеха Урны
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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