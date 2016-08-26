Вокруг Чешки установили 44 урны Территорию вокруг озера Чеха оборудовали мусорными урнами.

Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города. По словам директора структурного подразделения Григория Яременко, урны установили вдоль озера на прошлой неделе. Всего их 44. Обслуживать мусорные урны будет КП «Паркинг». Только три из них расположены на юго-восточной стороне, остальные – на северной и северо-западной. Ни одно йурны нет со стороны ул. Харьковская.

Кроме этого, по периметру озера оборудовано три контейнерные площадки. Две расположены у стоянки автомобилей, третья - у теннисных кортов. Впрочем, контейнеров там не наблюдается. А мусора полно.