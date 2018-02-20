Сумчан приглашают на открытие выставки черниговских художниц Агентство промоции «Сумы» приглашает на открытие выставки художниц из Чернигова, членов Национального союза Украины Надежды Мартыненко и Оксаны Корниенко.

Открытие состоится 19 апреля в 15.00 в городской галерее по адресу: ул. Соборная, 27.

Работы художниц привлекают внимание щедростью цвета и искренностью чувств. Художницы хотят донести до зрителя свой взгляд на этот мир, отразить на полотне его неповторимость.