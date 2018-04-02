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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:1179

«Сумы» минимально уступили в Горишних Плавнях

ПФК «Сумы» потерпел второе поражение в 2018 году, уступив в Горишних Плавнях «Горняку-Спорт».

Сегодня, 18 апреля, ПФК «Сумы» играл в Горишних Плавнях против местного «Горняка-Спорт» в 28-орм туре первенства Украины по футболу среди команд Первой лиги.

На протяжении большей части шел равный футбол, результат мог «качнуться» как в одну, так и в другую сторону, но больше повезло «горнякам» в концовке встречи. После передачи из глубины в штрафную Боровский обработал мяч и пробил с правого угла вратарской между голкипером и ближней стойкой. В конце гости пошли вперед даже с голкипером, однако от поражения это их не уберегло, пишет ua-football.com.

«Сумы» с 32 очками идут двенадцатыми. В следующем туре «Сумы» будут принимать «Десну».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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