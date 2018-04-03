Сумские студенты разгромили киевлян 19 апреля прошел VIII тур студенческой лиги Украины по футболу.

ФК «СумДУ» принимал дома ФК «Легпром-КНУТД» (Киев). Перед матчем сумчане возглавляли конференцию «Центр-Юг» с 19 очками после 7 матчей, а команда из столицы с 8 очками занимала 4 место.

Наши футболисты сразу же захватили преимущество на поле. В течение 1 тайма сумчане постоянно атаковали ворота соперника, что вылилось в 2 забитых мяча. Отличились Катеринин и Мысловский. После перерыва игра набрала обороты. Сумчане еще добавили в своей игре, хотя и так вели в счете. Три мяча от Тодора и по одному от Бабынина и Ругаля поочередно побывали в воротах «Легпрома». 7:0 в пользу команды «СумГУ», и она продолжает с 22 очками лидировать в конференции «Центр-Юг».