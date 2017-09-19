Сумскому быдлу помешали урны на Чешке

Фото сброшенных в озеро урн опубликовал у себя на старнице в Фейсбуке сумсванин Александр Шаповалов. "Аква-урны", - прокомменатировал он.
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