Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41149

Сумскому быдлу помешали урны на Чешке

На прошлой неделе вдоль озера Чеха в Сумах установили 44 урны для мусора, однако как минимум 2 из них помешали местному быдлу.

Фото сброшенных в озеро урн опубликовал у себя на старнице в Фейсбуке сумсванин Александр Шаповалов. "Аква-урны", - прокомменатировал он.

 

Общество Быдло Озеро Чеха Урны
view counter

По тематике

Вокруг Чешки установили 44 урны
18.04.2018 11:01

Вокруг Чешки установили 44 урны

Территорию вокруг озера Чеха оборудовали мусорными урнами....

02.04.2018 08:43

Сумчан продолжают «кормить завтраками» по поводу новых урн на остановках

Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко обещает новые урны к концу апреля....

09.01.2018 12:21

В Сумах будут расставлять новые урны

Новые урны должны появиться на остановках до апреля....

В Сумах уже полгода считают, сколько урн нужно поставить на чешке вместо контейнеров
05.01.2018 11:43

В Сумах уже полгода считают, сколько урн нужно поставить на чешке вместо контейнеров

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить мусорные баки, размещенные у пешеходной дорожки вокруг озера Чеха, на урны и наладить постоянную...

19.09.2017 17:22

В Сумах пьяное быдло приставало к женщинам в троллейбусе

Кондуктор и водитель отказались высадить буйного пассажира....

Новости

«Похороны задерживают не по вине судей», - Ковпаковский райсуд Сум
Сегодня 11:11
В Сумах зарегистрировано четыре случая заболевания корью
Сегодня 11:09
Спасатели помогли пожилой женщине, которая оказалась закрытой в собственном доме
Сегодня 11:01
Сумские военные отправились на реабилитацию
Сегодня 10:55
Сумскому быдлу помешали урны на Чешке
Сегодня 10:41
В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 10:28
В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии
Сегодня 09:59
На лечение несуществующего ребенка пенсионерка отдала десять тысяч гривен
Сегодня 09:49
Жители Сумщины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь
Сегодня 09:19
Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий
Сегодня 08:39
«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»
Сегодня 08:07
Жители Липоводолинского района планируют объединиться в одну громаду
Вчера 17:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.