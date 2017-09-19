Сумскому быдлу помешали урны на Чешке На прошлой неделе вдоль озера Чеха в Сумах установили 44 урны для мусора, однако как минимум 2 из них помешали местному быдлу.

Фото сброшенных в озеро урн опубликовал у себя на старнице в Фейсбуке сумсванин Александр Шаповалов. "Аква-урны", - прокомменатировал он.