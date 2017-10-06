В Сумах ветер свалил бигборд и ситилайт На выходных ураганный ветер свалил несколько рекламных конструкций в Сумах.

Об этом сигнализируют сумчане в соцсетях. На ул. Прокофьева перевернулся бигборд, а на Харьковской сломался ситилайт.

«Лежит себе аккуратненько на ул. Прокофьева) между тротуаром и проезжей частью», - написал Владимир Рошко о бигборде.

Также замечены бдительными сумчанами еще несколько падений бигбордов и ситилайтов.