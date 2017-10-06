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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:06437

В Сумах ветер свалил бигборд и ситилайт

На выходных ураганный ветер свалил несколько рекламных конструкций в Сумах.

Об этом сигнализируют сумчане в соцсетях. На ул. Прокофьева перевернулся бигборд, а на Харьковской сломался ситилайт.

«Лежит себе аккуратненько на ул. Прокофьева) между тротуаром и проезжей частью», - написал Владимир Рошко о бигборде.

Также замечены бдительными сумчанами еще несколько падений бигбордов и ситилайтов.

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Общество Бигборды Ветер Реклама Ситилайт
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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