В Сумах ветер свалил бигборд и ситилайт

Об этом сигнализируют сумчане в соцсетях. На ул. Прокофьева перевернулся бигборд, а на Харьковской сломался ситилайт.
«Лежит себе аккуратненько на ул. Прокофьева) между тротуаром и проезжей частью», - написал Владимир Рошко о бигборде.
Также замечены бдительными сумчанами еще несколько падений бигбордов и ситилайтов.
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