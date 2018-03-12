В Сумах снова увеличилось число заболевших ОРВИ

- На прошлой неделе на 10% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ, - доложила она. -
Зарегистрировано 1227 случаев заболеваний, это в два раза ниже порогового уровня. Было госпитализировано 99 жителей города, что на 10/% больше, чем на предыдущей неделе. Среди госпитализированных почти 90% - дети.
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