В Сумах снова увеличилось число заболевших ОРВИ Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе на 10% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ, - доложила она. -

Зарегистрировано 1227 случаев заболеваний, это в два раза ниже порогового уровня. Было госпитализировано 99 жителей города, что на 10/% больше, чем на предыдущей неделе. Среди госпитализированных почти 90% - дети.