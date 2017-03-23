В Сумах прошел турнир юных историков

В состав жюри вошли преподаватели кафедры конституционного права, теории и истории государства и права СумГУ, кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сумского областного института последипломного педагогического образования и учителя истории учебных заведений города.
В городском турнире по истории приняли участие 16 команд из образовательных учреждений города. По итогам интеллектуального соревнования I место заняли участники из школы № 6; II место разделили игроки школ № 21, 22, 27; III место - команды школ № 2, 9, 10, 17.
Все победители получили заслуженные призы за соответствующие места.
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