В Сумах прошел турнир юных историков 16-17 апреля на базе учебно-научного института права СумГУ проходил II открытый городской турнир по истории.

В состав жюри вошли преподаватели кафедры конституционного права, теории и истории государства и права СумГУ, кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сумского областного института последипломного педагогического образования и учителя истории учебных заведений города.

В городском турнире по истории приняли участие 16 команд из образовательных учреждений города. По итогам интеллектуального соревнования I место заняли участники из школы № 6; II место разделили игроки школ № 21, 22, 27; III место - команды школ № 2, 9, 10, 17.

Все победители получили заслуженные призы за соответствующие места.