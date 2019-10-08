В Сумах завершился турнир юных историков Участниками турнира юных историков стали 9 команд лучших знатоков истории учреждений общего и профессионально-технического образования.

Во время турнира молодежь продемонстрировала умелое оперирование знаниями во время исторических дебатов, осознанное проектирование прошлых событий на современность, умение вести конструктивный интеллектуальный диалог.

Знания оценивало профессиональное жюри в составе преподавателей и студентов кафедры истории Украины, всемирной истории, международных отношений и методики преподавания исторических дисциплин, философии и социальных наук Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.

Первенство в исторических соревнованиях завоевала команда «S.P.Q.R.» (Сумская специализированная школа №7). Команды «Александровцы» (Сумская классическая гимназия) и «Пятнашка» (Сумская общеобразовательная школа №15) заняли второе место.

Команды «Олимпийцы» (Шосткинское высшее профессиональное училище), «Na Vi» (Сумская специализированная школа №10), «Сердце патриота» (Дубровский УПК, Роменского района), «Эрудит» (Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования), «Черные запорожцы» (Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище), «Креативные историки» (Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна) разделили почетное третье место.

Победителей и участников турнира награждены подарками и дипломами Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации.