В Сумах завершился турнир юных историков

Во время турнира молодежь продемонстрировала умелое оперирование знаниями во время исторических дебатов, осознанное проектирование прошлых событий на современность, умение вести конструктивный интеллектуальный диалог.
Знания оценивало профессиональное жюри в составе преподавателей и студентов кафедры истории Украины, всемирной истории, международных отношений и методики преподавания исторических дисциплин, философии и социальных наук Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.
Первенство в исторических соревнованиях завоевала команда «S.P.Q.R.» (Сумская специализированная школа №7). Команды «Александровцы» (Сумская классическая гимназия) и «Пятнашка» (Сумская общеобразовательная школа №15) заняли второе место.
Команды «Олимпийцы» (Шосткинское высшее профессиональное училище), «Na Vi» (Сумская специализированная школа №10), «Сердце патриота» (Дубровский УПК, Роменского района), «Эрудит» (Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования), «Черные запорожцы» (Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище), «Креативные историки» (Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна) разделили почетное третье место.
Победителей и участников турнира награждены подарками и дипломами Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации.
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