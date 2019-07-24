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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44249

У Тростянці пройшла історична конференція

Перша розширена конференція пройшла 12 серпня в садибі Л. Є. Кеніга у Тростянці за участі широкого кола істориків, краєзнавців, працівників музеїв та представників міжнародної наукової спільноти.

Більше шести століть тому, у 1399 році, на землях Тростянецької громади – поблизу села Зарічне (історична назва – Боголюбове) відбулась битва на Ворсклі — одна з визначних подій Середньовіччя. Військо Золотої Орди зустрілося з коаліційною армією, яка складалася з литовсько-руських, польських, тевтонських та інших полків. На жаль, битва на Ворсклі завершилась перемогою татарської армії і повним розгромом литовського війська, що надовго визначило розвиток Східної Європи.

Битва на Ворсклі до сьогодні залишалася білою плямою на мапі історії України. «Саме зараз ми маємо шанс скласти матрицю історичної пам’яті, дослідивши події сивої давнини, продемонструвати їх нащадкам шляхом створення туристичного кластеру в селі Боголюбове», - говорив міський голова Юрій Бова, відкриваючи конференція.

Учасники заходи спочатку виступили з доповідями та презентаціями, а потім жваво і плідно дискутували. Історико-політичний стан Східної Європи до 1399 року представила тростянчанка Марина Шаповал – вчитель історії, з презентацією «Перебіг подій 12 серпня 1399 року на річці Ворскла» виступила Яна Козакевич – зберігач фондів Музейно-виставкового центру «Тростянецький». Про те, що в історичних матеріалах, книгах, довідках Ворскленська битва 1399 року не розкрита в повній мірі говорив у своєму виступі Вячеслав Оліцький – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України.

Зацікавленість викликав виступ Віталія Жогло – молодшого наукового співробітника Інститутут археології НАН України, який підбив підсумки археологічних розкопок на Зарічненському археологічному комплексі. Перспективи археологічних досліджень на Сумщині висвітлили Дмитро Каравайко – доцент кафедри історії України, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України; Юлія Подрєз – директор НН інституту історії та філософії Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, кандидат історичних наук.

Друга частина конференції мала назву «Через історію – до реальних подій!». Проект туристично-історичного кластеру - Ескіз нової будівлі клубу в селі Боголюбове (Зарічне), стилізованого під давнину, презентували міський голова Юрій Бова – автор ідеї та відомий сумський архітектор Володимир Биков - двічі Лауреат Державної премії України за досягнення в царині архітектури. Також на конференції було презентовано новостворений герб села Боголювове.

Учасники заходу в ході презентації побачили, як стару будівлю клубу планується реконструювати, перетворивши на музейно-культурний комплекс з необхідними зручностями для людей з особливими потребами. Музейно-культурний комплекс включатиме в себе музей, ресторан національної кухні й добудовані зверху споруди оглядові майданчики, щоб відвідувачі мали змогу милуватися чарівними краєвидами села!

Конференція дала можливість історикам та краєзнавцям обмінятися думками, пропозиціями, контактами, щоб працювати далі над відродженням історичного минулого Тростянецького краю, повідомляє Тростянецька міськрада.

Общество История Конференеция Тростянец
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