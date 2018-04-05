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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04186

На Сумщине нашли 16 устаревших боеприпасов

16 минометных мин и один артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны за выходные дни обнаружили жители Краснопольского, Конотопского и Кролевецкого районов.

Сообщение о взрывоопасных предметах в полицию поступило от лесничего урочища «Образ» Кролевецкого района. Он сообщил, что к нему обратились местные жители и рассказали, что во время поиска металла с помощью металлоискателя нашли 15 минометных мин времен Второй мировой войны.

Подобное сообщение поступило и к полицейским Конотопского отдела полиции. Там местные жители в поле на расстоянии 1,5 км от с. Нехаевка также обнаружили минометную мину. А вот в Кролевецком районе местные жители в лесу, вблизи с. Красная Горка, обнаружили 120-мм. артиллерийский снаряд.

Испугавшись, что найденное может взорваться, все они позвонили полицейским. На места происшествий сразу выехали правоохранители. У боеприпасов выставили полицейскую охрану, которые ждут работников саперных подразделений службы гражданской защиты управления ГСЧС Украины для дальнейшего их обезвреживания.

Полиция и в дальнейшем предостерегает граждан: быть осторожными при обнаружении боеприпасов или взрывчатых веществ, которые до сих пор представляют серьезную опасность. В случае их выявления, немедленно сообщите об этом правоохранителям, позвонив на «102».

Право Устаревшие боеприпасы
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