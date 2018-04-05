На Сумщине пиротехники обезвредили авиабомбу

На опасный предмет наткнулся местный житель во время проведения земляных работ на собственном приусадебном участке по ул. Кооперативной в г. Середина Буда. О находке мужчина сообщил в полицию, а оттуда уже позвонили на линию экстренного вызова «101».
На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 250-кг. фугасную авиационную бомбу. Радиус разлета осколков данной авиабомбы составляет около 1 км. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают: несмотря на значительный возраст и размеры, боеприпасы времен прошлых войн крайне опасны. Поэтому их нельзя даже касаться, а тем более - пытаться самостоятельно изъять. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
16 минометных мин и один артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны за выходные дни обнаружили жители Краснопольского, Конотопского и Кролевецкого...
19 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумском и Тростянецком районах...
18 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Кролевецком и Глуховском районах...
17 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Белопольском, Недригайловском и Липоводолинском...
В полицию не прекращают поступать сообщения от граждан о взрывоопасных предметах времен Второй мировой войны....