На Сумщине пиротехники обезвредили авиабомбу 22 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) в г. Середина Буда проведены работы по обезвреживанию авиабомбы ФАБ-250 времен Второй мировой войны.

На опасный предмет наткнулся местный житель во время проведения земляных работ на собственном приусадебном участке по ул. Кооперативной в г. Середина Буда. О находке мужчина сообщил в полицию, а оттуда уже позвонили на линию экстренного вызова «101».

На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 250-кг. фугасную авиационную бомбу. Радиус разлета осколков данной авиабомбы составляет около 1 км. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: несмотря на значительный возраст и размеры, боеприпасы времен прошлых войн крайне опасны. Поэтому их нельзя даже касаться, а тем более - пытаться самостоятельно изъять. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.