Дорогу Киев-Сумы-Юнаковка подлатали

Работали несколько бригад «Сумской ДЭУ», Недригайловского и Липоводолинского райавтодоров, ООО «Роад Констракшн». Работы проводились как горячей асфальтобетонной смесью, так и струйным методом. Он характеризуется одновременной или раздельной подачей воздуха и компонентов битумной эмульсии с помощью струи воздуха по трубопроводу к пневмогидравлическим пушкам. За счет особенностей конфигурации происходит ускорение движения смеси, в результате чего она плотно заполняет весь объем ямы, лунки, трещины, просадки в асфальтобетонном покрытии.
На автодороге Н-07 вчера струйным методом работали 10 спецавтомобилей.
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