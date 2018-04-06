Дорогу Киев-Сумы-Юнаковка подлатали 23 апреля по всей протяженности автомобильной дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка выполнялся аварийный ямочный ремонт.

Работали несколько бригад «Сумской ДЭУ», Недригайловского и Липоводолинского райавтодоров, ООО «Роад Констракшн». Работы проводились как горячей асфальтобетонной смесью, так и струйным методом. Он характеризуется одновременной или раздельной подачей воздуха и компонентов битумной эмульсии с помощью струи воздуха по трубопроводу к пневмогидравлическим пушкам. За счет особенностей конфигурации происходит ускорение движения смеси, в результате чего она плотно заполняет весь объем ямы, лунки, трещины, просадки в асфальтобетонном покрытии.

На автодороге Н-07 вчера струйным методом работали 10 спецавтомобилей.

Всего аварийный ямочный ремонт на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка был выполнен на 1420 кв. м.