На Сумщине проверяют перевозчиков

С 20 апреля на территории всей Украины начались профилактические мероприятия под названием «Перевозчик». Их цель направлена на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение водителями и перевозчиками требований Правил дорожного движения.
С начала проведения профилактических мероприятий патрульными полицейскими на Сумщине проверено более 50 единиц транспорта, привлеченного для пассажирских перевозок. Зафиксировано почти 40 нарушений ПДД, из которых наиболее распространенное правонарушение - перевозка пассажиров сверх максимального количества, занимающее половину из задокументированных нарушений законодательства. Также, составлено 3 административных материала за управление автобусом с техническими неисправностями.
Патрульная полиция Сумщины напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге.
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