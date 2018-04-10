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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:30186

На Сумщине проверяют перевозчиков

На Сумщине продолжается комплекс профилактических мероприятий на пассажирском транспорте.

С 20 апреля на территории всей Украины начались профилактические мероприятия под названием «Перевозчик». Их цель направлена на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение водителями и перевозчиками требований Правил дорожного движения.

С начала проведения профилактических мероприятий патрульными полицейскими на Сумщине проверено более 50 единиц транспорта, привлеченного для пассажирских перевозок. Зафиксировано почти 40 нарушений ПДД, из которых наиболее распространенное правонарушение - перевозка пассажиров сверх максимального количества, занимающее половину из задокументированных нарушений законодательства. Также, составлено 3 административных материала за управление автобусом с техническими неисправностями.

Патрульная полиция Сумщины напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге.

Право Патрульная полиция Перевозчики
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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